台灣加入中美洲銀行已逾30年，目前為CABEI最大股東，該行並於2021年在台灣成立國家辦事處，為該行於亞洲設立分支機構首例。CABEI總裁摩西(Dante Mossi)去年8月更來台參與「我國加入中美洲銀行30周年暨該行駐我國國家辦事處設立1周年慶祝活動」。

立法院財政委員會周三邀請財政部部長莊翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理(含各轉投資事業機構公股代表之董、監事)列席業務報告，並備質詢。金管會祭出4大護盤措施已在2月退場，然國安基金進場已經245天，針對國安基金是否提早以臨時會退場討論，應該彈性處理，莊部長表示，一般將以4月例行會議處理，但可於3月底前就召開臨時委員會處理，臨時會將在有必要之際召開，不過具體是否召開仍尚未決定，但後續美國升息步調、國際情勢都將是退場考量因素。

國安基金主要由融資及郵儲、勞保、勞退和退撫四大基金組成，被問到國安基金是還沒賺夠？部長莊翠雲進一步說明，國安基金以不是純賺錢單位，目的為發揮穩盤功能，目前僅動用公民營事業股份融資，並未動用四大基金。去年底國安基金例會公布是有虧，但目前是賺的，實體數據待委員會議公布。

關於美國矽谷銀行等銀行倒閉？莊部長說明，公股行庫在美國三家問題銀行曝險極低，公股行庫不會發生系統性風險。台股與美股連結確實深，台股周三跟風回彈，莊翠雲也認為，國安基金目前都還是在場內，將會持續觀察國內外政經情勢的變化，適時穩盤，來維持台股的穩定，對中長期的台股應要有信心。

除了銀行體系問題，地緣政治也風險不減，被問及若大陸對台灣風險加劇之影響，莊翠雲表示，八大行庫對陸曝險僅占總淨值14%，低於全體國銀曝險；而目前公股銀行在大陸設有32家分支機構，若政治衝突加劇，可能調節授信、暫停業務，甚至不排除將分支機構撤出。

莊翠雲也提到，公股銀行，獲利最高是第一金(2892)、翻轉最多是台企銀。

稅收年年超徵，加上通膨尚未完全解決，但以後會不會加稅，部長回應，加稅都必須依法律規定，且送到大院審查，目前財政部沒有這樣規畫。