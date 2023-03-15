香港星島網報導，從事對台工作超過25年的大陸國台辦副主任龍明彪，其個人簡介已於14日下午從國台辦官網撤下，目前大陸國台辦機構設置中，僅有主任宋濤和副主任陳元豐、潘賢掌。
報導指出，國台辦若以過去「一正四副」的編制格局，尚有兩人待補。另在大陸海協會官網上，龍明彪仍為常務副會長。
龍明彪生於1962年5月，已滿60歲副部級官員屆齡線，因此，在去年中共二十大召開前，已傳他和59歲的陳元豐，可能在去年底或今年兩會前後出現異動，迎來大陸對台體系的「大執位」。
龍明彪早年從監察部、中紀委體系出身，1996年任福建廈門思明區委副書記，開啟他的對台工作淵源，隔年11月起，進入中共中央台辦工作，歷任國台辦機關黨委辦公室主任、紀委書記、國台辦人事局長、主任助理等職，2015年升任國台辦副主任。
龍明彪從事對台工作多年，近年尤其關注台青領域，他在去年底參加第10屆海峽青年節峰會時表示，將為台青參與「中國式現代化」創造更好條件；今年春節前，龍明彪1月7日到廈門出席小三通客運以專案方式復航的儀式。
2月12日，龍明彪代表陸方前往佛光山祖庭的江蘇宜興大覺寺，弔唁星雲法師。
另據日前公布的大陸十四屆全國政協各專門委員會名單，龍明彪位列港澳台僑委員會委員，另一位國台辦副主任陳元豐，是該委員會副主任。
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