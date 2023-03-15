金門二膽島陳姓上兵失聯，大陸委員會證實人在大陸，金門地檢署最快今發布通緝令，國民黨立委陳玉珍透露，陳姓上兵目前被安置在廈門「吃好、睡好，非常好。」陳姓上兵會游泳到大陸，確認是其他私人因素，與感情無關，她知道原因但無法透露。

對於有媒體報導指稱陳姓士兵曾在海上與大陸海警通聯，陳玉珍指出，要收到大陸訊號可能要漫遊，可以去問他爸爸，他有調出兒子的通聯紀錄；陳玉珍也說，這件事情已經涉及兩岸事務，所以廈門覺得不是他們層級可以處理，已經移到北京。

陳玉珍透露，陳姓上兵現在沒女友，還有1年退伍，9日清晨失聯後，她透過相關管道得知，他當天早上9點多被大陸海警救起，目前被安置在廈門，「吃好、睡好、非常好」，但不方便講具體地點，而家屬也已知道他人平安，她已跟大陸聯絡過，表達家屬希望能夠探視的想法，對方也已轉達。

陳玉珍表示，陳姓士兵的父母都有跟她保持聯繫，對於他為何要到大陸去，大概也有一定程度的了解，如果有機會回來，讓他自己說，她呼籲年輕人如果遇到壓力還是要承受，但他離開不是因為軍中管教問題。