85℃推出兩款香濃豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」，搭配錫蘭紅茶和每日現煮的Q彈黑糖珍珠，每一口都能感受到香氣濃醇的豆漿。（85℃提供／馮惠宜台中傳真）

氣溫逐漸轉熱，連鎖飲料店紛紛推出新品試水溫，85℃抓準植物奶熱潮推出兩款香濃豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」，手搖茶「先喝道」推出富士香蘋茶飲系列，紛紛打出嚐鮮優惠價或是第二杯半價的好康，希望可以在夏季飲料大戰來臨前先佈局。

豆漿含有豐富蛋白質、膳食纖維與其他營養素，所以又被稱為植物界的牛奶，迎接植物奶熱潮，85℃選用100％新鮮黃豆萃取而成的無糖豆漿，推出兩款香濃豆漿系列飲品「黑糖珍珠豆奶和豆奶紅茶」，搭配錫蘭紅茶和每日現煮的Q彈黑糖珍珠，每一口都能感受到香氣濃醇的豆漿。

新品上市，即日起到3月底止，85 Cafe APP會員可到兌換點數頁面，領取豆奶系列飲料嚐鮮券於門市現場購買拿鐵或是鮮奶茶等含鮮奶飲品，也可選擇將鮮奶換成豆漿。

「先喝道」則在3月16日推出富士香蘋茶飲系列，這款全新推出的水果風味茶飲「富士香蘋」，基底茶使用獨有的「英式蜜桃茶」，加上使用特級寒天粉製作的「雪露」，富膳食纖維、多醣體，每100公克約150大卡，果香與茶香完美融合，清甜又解膩；慶祝「富士香蘋」新上市，3月16日到3月19日連續四天全台門市富士香蘋第二杯半價。