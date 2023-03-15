近日大陸年輕人掀起寺廟遊熱。寺廟遊從單一的小眾文藝打卡地，逐漸演變為收集咖啡、佛牌手串帆布袋集章等周邊、甚至法律諮詢、清修禪修等為一體的綜合性多元化旅遊，讓北京、南京、杭州、西安等多地寺廟被「擠爆」，越來越多年輕人湧進寺廟「燒香拜佛、尋求清淨」，也成為新的大陸社會現象。

據大陸《新週刊》報導，透過相關平台數據顯示，2023年2月以來，預訂寺廟景區門票的人群中，以「90後」、「00後」佔比近50％。同時，今年以來，寺廟相關景區門票訂單量較上年成長310％

從搜索熱度來看，近期關注度較高的寺廟景區分別是杭州靈隱寺、普陀山風景區、寒山寺、雍和宮、佛光寺、白馬寺、大雁塔、雞鳴寺、少林寺、布達拉宮等地。

例如近日憑藉熱門話題「雞鳴寺到底有多神奇」而意外「爆紅」的南京雞鳴寺。除了基本的寺廟宮殿，還提供了法律諮詢室、心理諮詢室、圖書館、國學班等場所。這種多功能、複合型公共場所的布局轉變，使進入寺院的年輕人既可以祈福許願，「法律解決不了的疑難雜症，就交給菩薩處理」。

在大陸社交媒體中，相關話題的發帖量和閱讀數據直線上升。無論是早起上香祈願，遊覽沿途風景，還是打卡文創周邊，甚至只為吃一碗帶有「香火氣」的素面，都成了年輕人前往寺廟的理由，甚至有文章，「當最佛系的地方不再佛系，菩薩也得跟著加班加點處理願望」。

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