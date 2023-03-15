同時，要堅持「房住不炒」定位，推動房地產市場平穩健康發展。並增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美西方遏制打壓。

華爾街見聞15日報導，人行黨委日前召開擴大會議，傳達學習中共總書記習近平在稍早前全國「兩會」（人大、政協會議）期間發表的重要講話和全國「兩會」精神，研究部署貫徹落實措施。人行黨委書記、副行長郭樹清主持會議，黨委副書記、行長易綱及黨委其他成員出席會議。

會議強調，人行黨委及各級黨組織要抓好「政府工作報告」落實工作，作為當前和今後一個時期的重要任務。

一是堅定不移推動高品質發展。精準有力實施穩健的貨幣政策，把握好信貸投放節奏，保持貨幣信貸總量合理增長，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作。建設現代中央銀行制度，深化改革開放，健全綠色金融體系，全面提升金融服務管理水準。

二是堅持「兩個毫不動搖」。引導金融機構切實加強和改進金融服務，加大對民營小微企業支持力度，進一步解決好民營小微企業融資問題。繼續推進民營企業債券融資支援工具，支持民營企業合理債券融資需求。

三是持續防範化解金融風險。強化金融穩定保障體系建設，完善應急處置預案，維護金融市場和金融基礎設施平穩運行，牢牢守住不發生系統性風險的底線。