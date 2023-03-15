大雅小麥進入收成期，今年預估可收成25萬公斤。（陳淑娥攝）

台中市大雅小麥產業文化節甫落幕，黃澄澄的小麥也進入收成時刻，今年沒有雨水攪局，預估收成可達25萬公斤。大雅區農會總幹事林國永表示，今年老天賞臉，雖然收成不錯，但鳥害年年上演，有農民種植7公頃被鳥襲3公頃，驅鳥花招百出，但效果有限，每年預估讓這群「累犯」吃掉4成，可以說是欲哭無淚！

大雅是小麥的故鄉，全區種植面積約100多公頃，包括農會與金門契作77公頃以及民間34公頃，今年因沒有下雨，有利於旱作的小麥生長，預計將有不錯的收成。

大雅區農會總幹事林國永指出，目前已採收約4成，這周應該沒有雨水攪局，不會有未採收就發芽問題，收成應當不錯，預估有25萬公斤，但稱不上大豐收，因為「鳥害」年年上演，產銷班班長種植7公頃小麥，已經被鳥吃了3公頃，相當困擾。

林國永說，大約4、5年前，那年天氣較寒冷，小鳥不敢出沒來吃小麥，收成足足多了3成，高達30多萬公斤，可以說是大豐收，顯見鳥害影響甚鉅！至於農委會建議以鳥網捕捉，林國永則希望能補助經費購買，否則農民種到很心酸，都不想種了；另也盼將小麥列入農業災害保險。

大雅區農會每年與金門農試所契作20萬公斤，農會自己留種2萬公斤，大豐收那年高達30多萬公斤，農會靈機一動研發小麥米，沒想到一炮而紅大受青睞，於是至今年年都會推出小麥米，方便消費者採購。