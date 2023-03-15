為協助視障按摩據點擺脫疫情陰霾，提升競爭力，北市勞動局表示，今年持續提供視障按摩據點設施設備補助，今起至10月31日都可來申請，補助額度依單日同時排班最多人數計算，7人以上每案最高補助30萬元。

勞動力重建處副處長黃毓銘說明，目前蠻多視障按摩師都是副業或兼職，他們的客群也以社區經營為主，但因為足體按摩、養生按摩家數不少，加上各家庭都會買按摩椅，競爭壓力不小，近兩年更受疫情影響幾乎停業。

黃毓銘也說，去年除了補助設備，也提供營運費用補助，包含水電跟房租等，近年也與各里辦及企業合作，由政府負擔部分價格，找來視障按摩師提供免費按摩服務，讓他們有更多服務機會。

他也表示，今年視障按摩據點設備補助，申請時間從即日起至10月31日，視障按摩據點營業所需的裝潢或設備，例如冷氣、招牌、按摩床（椅）、按摩用具及材料等都可補助，會請專家學者勘查現地，提供業者更新建議，這次補助也會提供營業諮詢輔導，幫助行銷推廣。

勞動局也說，符合資格者，補助額度依單日同一時間排班最多人數計算給予補助，視障按摩師4人以下每案最高補助20萬元，5至6人每案最高補助25萬元，7人以上每案最高補助30萬元。

勞動局補充，凡設立地點位於台北市，不論新設立、已設立未曾申請補助或曾申請設施設備補助超過3年有意更新的視障按摩院、按摩小站等都可提出申請。申請文件可用掛號郵寄至台北市勞動力重建運用處，地址為108220台北市萬華區艋舺大道101號5樓。