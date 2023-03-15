新冠肺炎防疫措施鬆綁，未來每年都要打1劑疫苗追加劑，雲林縣重新啟動快打站方式，從本月14日起至4月26日，為全縣20鄉鎮市民眾排班打疫苗。

雲林縣衛生局統計，雲林縣COVID-19疫苗接種完成率，第一劑90.5％、第二劑86.1％、追加劑（第三劑）73.6％、第二次追加劑20.7％；全縣截至昨（14日）全縣確診病例累計20萬8381例。

臺大雲林分院副院長洪健清指出，很多人有疑問雲林縣超過半數民眾已經感染過新冠肺炎，還需要打次世代疫苗追加劑嗎？老人家不出門也需要打追加劑嗎？

洪健清表示，從醫院、社區都看到有重覆感染新冠肺炎的案例，有第二次、第三次感染者，這是因為抗體每一個月都會下降，如下樓梯一樣，3個月下降一大階，6個月就會少數十倍到數百倍的抗體，這時候容易被傳染，打追加劑目的是刺激產生抗體。

洪健清說，其次是大家都期待解封，但國外的疫情並未和緩，個人衛生清潔維護不容易，出國被感染的機率不小。老人雖平日不出門，但可能受返鄉探望的兒孫所傳染，因此全民都需要打疫苗保護親愛的家人。

雲林縣衛生局排定3月14日至4月26日在全縣20鄉鎮市布置疫苗快打站，麥寮鄉14日已在鄉內鎮安宮完成。

雲林縣長張麗善表示，未來每年都要打一劑新冠肺炎疫苗，為使民眾免於舟車勞頓到診所、醫院，縣府衛生局沿用快打站模式，變成常態性的打疫苗業務，每年3月、4月全縣一起接種新冠肺炎疫苗，短時間內全縣民就能施打完畢，時間地點公布在縣府網站。

張麗善呼籲，雲林縣還有1成民眾沒有打過2劑基礎劑，這些民眾還是要接種完基礎劑才能打追加劑，也都可以在快打站補打。