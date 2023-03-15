對於台中市長盧秀燕批評中央的交通政策重南北輕中部，高雄市長陳其邁15日說，相信盧市長與他一樣，都希望大家方便搭乘交通，相信出發點是一樣的。高雄與台北、台中不同，像是運具與捷運系統、公車等都不相同，也要兼顧財政永續，去規畫不同方案。

陳其邁上午出席國產白帶魚外銷日本封櫃記者會。他說，高雄是基於財政等理由考慮，根據交通部發布的補助辦法，規畫高雄版的月票制度，希望鼓勵民眾多加利用，也尊重台中市政府規畫的方向，但高雄有自己的做法，希望落實到交通平權。

陳其邁希望藉此能落實交通平權，他指出，左營高鐵站到旗山區的交通費就要100元新台幣，這對旗山民眾不公平。且高雄的面積是台北的11倍大，台北一個小小的區域1200元，但對高雄偏鄉民眾卻要負擔更多的費用。鐵路運輸也一樣，希望能落實交通平權。

對於套票399元、跨區是999元，陳其邁表示，這是基於財務平衡的試算所推出的。