時代變遷，新北獨居長者初估已超過10萬人，弱勢長者老死家中事件層出不窮，但要掌握這些人卻困難重重。新北市社會局建立「區級社福整合平台」由區長每月召開定期會報，透過里長、公寓大廈管委會、社福志工深入家戶，隨時通報，讓專業服務可即時介入，防堵悲歌再次上演。

社會局長張錦麗今在市政會議表示，新北市總人口400萬，各類社會福利人口也高居全國第一，如身障有17萬多，年滿65歲者已突破68萬大關。

張錦麗說，新北市受限於財稅畫分，必須運用私公協力，來推動各種社福方案，包含好日子愛心大平台、社會安全網、銀髮服務、多元托育、兒少保護、受暴婦女增能、街友照顧、身障平權及性平升等共9大項，以支持、補充照顧弱勢族群。

近年來獨居長者或弱勢家庭病死家中事件頻傳，張錦麗說，過去市府透過廣邀民間團體、志工參與服務，如超商店員、基層診所、藥局公寓大廈都成為新北關懷守護員。

今年創立29區整合平台，每個月由區長親自主持聯繫會報，召集到宅訪視里鄰長、志工，包括社區督導、照護專員都會到場，針對個案家庭逐案通報，讓社會安全網更綿密。

張錦麗說，過去里鄰長雖然有相關訓練，但主要針對兒少保護為主，但這次訓練會針加獨老、身障等方面，中央目前也還沒有建立相關指標，希望由新北開始做起， 落實服務密度。

張錦麗坦言，專業服務與個案之間常常需要個案有信任感的里鄰長與社區管委會中介，才能接上，社會局也透過補助社區免費課程進入社區，接觸這些長者，能了解長者需求，專業服務才有可行性。

新北市侯友宜表示，新北市在財源不足的情況下，運用私公協力，發展各類讓民眾參與和有感的創新服務方案，妥善運用智慧科技，飛躍現有福利政策，透過跨領域、跨專業、跨縣市合作，攜手共好，讓市民在這塊土地安居樂業，共榮共好。