本週六、日（18、19日）韓國人氣女團「BLACKPINK」世界巡迴演唱會台灣站只在高雄開唱，預期將會吸引大批歌迷前來朝聖，高雄市文化局規畫舉辦的「夜駁二派對」，順勢推出期間限定的韓流版本，憑演唱會門票就可以免費兌換韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，不只要讓歌迷們玩得盡興，還要讓來自各地朝聖的粉絲感受高雄的熱情！

憑指定演唱會門票，可免費兌換「夜駁二派對」餐酒券一張，將演唱會消耗的能量通通補回來。(高雄市文化局提供)

高雄市文化局長王文翠表示，「夜駁二派對」現場熱鬧歡騰，本週搭上人氣韓團世界巡演台灣站只在高雄舉辦，特別準備韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，在高雄港邊款待來自各地的歌迷朋友，只要有今年2-4月新好男孩、西城男孩、安溥、BLACKPINK、五月天、張惠妹、大港開唱之演唱會門票，都可以至「夜駁二派對」服務台免費兌換餐酒券一張，將演唱會消耗的能量通通補回來！未來還有8場活動，歡迎大家親自蒞臨駁二感受港都的夜間魅力。

迎接BP世界巡演在高雄，「夜駁二派對」推出限定韓式泡菜烤肉串及燒酒特調，要讓粉絲感受高雄的熱情！(高雄市文化局提供)

本週「夜駁二派對」活動時間為周末18、19日，晚上八點至隔日凌晨兩點，精選餐飲品牌及人氣餐車已準備好大展身手，帶著拿手餐點共襄盛舉。餐飲品牌「時柒宮芬串燒」、「慶祝燒烤」、「串大爺」、「耶魯小鎮」，準備了期間限定的韓式泡菜烤肉串、各式燒烤，以及多款經典肉類美食，要讓喜歡大口吃肉的朋友，大飽口福。來自高雄的氣氛助攻手「Mojito莫希朵」及深耕屏東十多年的「最遊釀酒坊」，將帶來創意的燒酒特調及生啤酒，歡迎民眾在海風吹拂下一起乾杯，繼續趴踢到深夜！

除了宵夜美食，活動現場也有「夜間加乘」音樂演出，將邀請DJ Lighley、Swallow、Cookie帶來各式風格音樂，歡迎歌迷及市民朋友，在演唱會後前往駁二體驗熱情的宵夜場，陶醉在港邊的音樂派對中！更多相關活動可以上加食延暢活動官網。

【夜駁二派對】

活動日期｜2/26；3/18、19；4/1 - 4、8、15

活動時間｜20:00-隔日02:00

演出時間｜23:00-隔日01:00

活動地點｜駁二大義區C8&C9倉庫廊道、LIVE WAREHOUSE

夜間加乘演出免費場次

地點：駁二藝術特區C8和C9廊道

3月18日 DJ Lighley & DJ Swallow

3月19日 DJ Cookie

4月1日 Ku Da Yeast & Afuro George

4月2日 ILLPA & SamuelMie

夜間加乘演出售票場次

地點： LIVE WAREHOUSE

4月3日 民生電氣（億恩Ian Lin ＆Litro）

4月4日 MR.SKIN 賴皮

4月8日 林貓王 & SLASHIE

4月15日 四四拍唱片（DJ Allbitrik ＆Naiter）

• 票價：預售$600 / 現場$800（票券含指定飲料一杯）

• 售票網址：https://reurl.cc/b7X7QM

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！