台中市榮民服務處15日與麗寶樂園及麗寶福容大飯店，辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式。（麗寶樂園渡假區提供）

台中市榮民服務處15日與麗寶樂園及麗寶福容大飯店，辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式。（麗寶樂園渡假區提供）

為開拓退除役官兵多元就業管道，協助退除役官兵及眷屬順利就業，台中市榮民服務處於15日與麗寶樂園及麗寶福容大飯店聯合辦理「協助促進退除役官兵就業合作備忘錄」簽署儀式；期藉此與台中市榮服處簽署合作備忘錄，增加雙方彼此互動與合作，締造更多就業機會共創三贏局面。

麗寶樂園渡假區指出，麗寶是全台最大綜合渡假休閒園區，創新台灣主題樂園與渡假娛樂的經營模式，園區內整合「探索樂園」及「馬拉灣」水陸兩座大型主題樂園，園區內設有兩間飯店：「麗寶福容大飯店」是親子主題飯店、「麗寶賽車旅店」全台唯一運動主題旅店，創造出全家共遊歡樂渡假場域。

麗寶樂園渡假區說，園區與台中市榮民服務處建立共同合作就業媒合管道，歡迎退除役官兵及眷屬加入麗寶渡假區的團隊，目前園區內已聘用6名退除役官兵，對於這6位同仁在公司認真負責的工作態度十分肯定，歡迎退除役官兵與其眷屬們加入麗寶樂園渡假區團隊，為遊客提供歡樂難忘的旅遊體驗。

麗寶福容大飯店目前亦有聘用退除役官兵，因其軍職生涯中所培育的忠誠、勤奮、刻苦特性，實為服務業需求特質。藉由此次合作，能有機會媒合更多位優秀退除役官兵加入麗寶，並協助有志就業的退除役官兵，順利進入工作職場穩定就業，透過簽署合作備忘錄加深彼此之間的合作。

台中市榮服處長陳宗貴表示，國軍退除役官兵輔導委員會為鼓勵企業聘用退除役官兵，每年辦理聘用志願役退除役軍人獎勵評選，凡企業聘用志願役退除役官兵人數達機構從業員工總人數一定比率，申請文件經審查符合規定者，企業將有機會獲得最高獎金40萬元獎勵金，創造企業、榮服處、求職退除役官兵三贏利基。