無黨籍台南市議員陳昆和今天正式宣布，投入台南市第2選區立委，將挑戰現任民進黨立委郭國文。陳昆和表示，他沒有政治包袱，也不願意介入政黨惡鬥漩渦，會用最大力量監督政府，追求「台灣第一，台南優先」的目標。對手郭國文則表示，目前他先專注民進黨初選，尋求黨內提名。
陳昆和曾任國小教師，後來苦學法律，通過律師考試後執業28年，2018年首次參選台南市第2選區議員選舉就順利當選，關注太陽能光電產業、七股海岸線推縮等環保議題，任內4年議員薪水全捐給社福團體，公益律師形象獲得好評，去年在議員選舉以第4高票連任成功。
陳昆和曾輔選前總統陳水扁、前台南縣長蘇煥智、副總統賴清德，2016年蔡英文當選總統，他擔任七股後援會重要幹部，支持者橫跨藍綠，近期陳昆和「跨區」在玉井、善化、安定區架設看板，也在善化區設服務處，就傳言他可能投入立委選戰，今天他宣布參選，證實傳言為真。
現任的郭國文今天受訪時表示會爭取連任，民進黨內立委初選將在下周開始登記，屆時他將登記參選，力拚連任來持續為選民服務，目前專注於爭取黨內提名。
至於國民黨方面，目前在該選區未傳出人選；國民黨台南市黨部主委林進旺表示，現在還沒有適當人選投入第2選區立委選舉，如果沒有意外的話，國民黨會聯合其他「非綠聯盟」，一同輔選陳昆和。
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