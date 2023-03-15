阿里巴巴港股15日早盤一度上漲2.4％，報82港幣。今年以來，阿里港股累計跌7.7％。

香港信報報導，杭州市場監管局13日與阿里巴巴簽訂全面深化平台經濟健康高質量發展合作協議，杭州市監局局長麻承榮表示，支持阿里集團在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，希望阿里集團帶動優化產業發展生態，帶領更多平台企業「飛得更高、飛得更遠」。

他強調，要更加堅定平台企業扎根杭州、創新發展的信心，要強化服務、開放、共治、底線思維，落實促進平台經濟健康高質量發展的政策要求。

麻承榮指出，要圍繞「數據為民辦事，數據為企服務」，釋放數據紅利，提升監管服務的科學化、精準化和智能化水平，守住法律底線和安全底線；推動政企信用聯動、智財權保護、網路消費維權合作取得新突破。

報導稱，杭州市政府今年1月曾與阿里巴巴簽訂全面深化戰略合作協議；同日，杭州市委書記劉捷也調研了螞蟻集團，要求努力搶占全球新一輪競爭制高點，協助數位貿易發展。