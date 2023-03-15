根據統計，截至3月10日止，非投資等級債券資產上周單周資金流入4.2億美元，是睽違6周後重新獲得資金回流，今年資金流出量收斂至100億美元；而股票資產上周資金流出量超過38億美元為各類資產之首，今年資金流出量擴大至171億美元。

聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，近期債市受到聯準會官員鷹派升息的發言影響，美國10年期公債價格收斂，帶動殖利率一度跳升至4％，即便如此，今年迄今大多債市仍展現韌性，繳交正報酬表現。

在債券標的中，江常維進一步表示，投資等級債券的表現較為穩健，過去十年美國投資等級公司債指數波動度僅6.3％，還不到標普500指數波動度的一半。然而，經歷去年的價格下修，目前ICE BoFA美林美國非投資等級債券指數殖利率已彈升至5.5％，因此，目前投資等級債券不僅波動比股票低，收益率也不差。

依歷史資料顯示，自1986年以來，只要聯準會暫緩升息、進入利率高原期間，美國投資等級公司債總報酬指數達11.6％、美國非投資等級債券總報酬指數平均報酬率為8％。隨著利空消息逐漸退散，債市表現趨穩，目前各債券殖利率位於具吸引力的水準。

尤其目前金融市場走勢難測，江常維表示，今年債市受到聯準會升息步調、通膨風險、地緣政治等不確定性因素的干擾，債券價格波動度仍高。而其中，美國公債的波動度較其他券種低，且與美國股市具有負相關性，當股市下檔時，適度配置美國公債將可望發揮平衡風險的功能。因此，布局債市可以趁在市場修正之際，逐步建立部位，採槓鈴策略（Barbell Strategy），50％配置公債與投資等級債券緩和波動；另外50％配置非投資等級債、新興市場債券或是證券化資產以增加收益機會，以攻守兼備的債券投資組合參與債市契機。