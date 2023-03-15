我國中美洲友邦宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro）日宣布，將尋求與大陸建交，相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，引發鄉民熱議，有人大酸堪稱是「斷交部長」的外交部長吳釗燮，看來又要再多一項新「政績」了。

針對宏都拉斯尋求與大陸建交，外交部稍早發聲明指出，已掌握相關訊息，並向宏國政府表達嚴正關切。外交部強調，已屢次清楚向宏國說明，台灣是友邦真誠可靠的合作夥伴，我國政府一向在能力範圍內，協助宏國推動國家建設發展，而中國大陸欲與宏國發展關係的唯一目的，是要壓縮我國的國際空間，並無意真心推展有益宏國人民福祉的合作。

而宏都拉斯可能與大陸建交的消息，引起網友熱烈討論，尤其外交部和吳釗燮頻被點名開罵，「斷交部長吳釗燮又一次完美做好了他的工作」、「斷交部又有業績了」、「吳釗燮除了嗆大陸，一點用都沒有」、「笑死，國際關係史上最好」。

值得一提的是，若真與宏都拉斯斷交，中華民國將只剩下13個邦交國，分別為：諾魯、馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞、巴拉圭。