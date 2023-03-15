故宮傳出包括鎮院三寶在內的數位圖檔遭複製外流，還被放到百度、淘寶等網站賤賣，民進黨立委何志偉批評，這是非常低級的錯誤；民進黨立委趙天麟也表示，故宮近期一連串內控失靈、資安事件，非常需要檢討。國民黨立委李德維則批評，數位部責無旁貸。

故宮副院長黃永泰昨受訪證實，指去年6月發現有院藏文物高階圖檔外流，估有10萬件，何志偉批評，故宮很努力在做數位轉型，但所有資安的預算散落在各地，所以才有數位部展生、集中管理，這次發生的錯誤非常低級，只是上去轉檔就被盜了。

他指出，這件事情後續檢討要有幾個作為，第一、聽取民間專業人士意見、第二、該花的錢就要花；現在虛擬貨幣、藝術品市場蓬勃發展，這次故宮犯的錯誤就是把雲端賠了，後續影響非常大。

何志偉指出，相關補救措施應該要到位，故宮應該趕快維護他的版權，不管是賣、持有還是轉發，版權還是要去要求，數位時代要有數位思維。

趙天麟表示，故宮近期一連串內控失靈、資安事件，非常需要檢討，故宮負責人才剛更換，新團隊一定要做出成績，數位典藏用了如此多國家資源，結果被中國或駭客賤賣，這對國家資源典藏是非常大的傷害，沒有理由、就是非常失敗，故宮應該要立刻檢討並對外說明。

李德維指出，故宮有他們的責任責無旁貸，不只新任的院長，過去前院長為何沒有處理好應該有要追究，數位部有高達200多億的經費，有這麼多的人事預算，數位部為何沒有主動協助。

李德維說，數位部責無旁貸，而不是被大家取笑為賣麵線的App，真正的資安問題沒有解決，所謂數位大臣會被大家譴責的非常慘。