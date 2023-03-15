吸菸對身體百害無一利，傳統紙菸或加熱菸都不例外。科學實證顯示，加熱菸無助於戒菸，其健康危害不低於其他菸品。國民健康署提醒，請勿相信業者宣稱能減害的菸品、做為戒菸的利器，請多加利用全國近3500家戒菸合約醫事機構接受戒菸服務。

菸害防制法修正案經總統112年2月15日修正公布，待行政院發布施行日期。自新法施行日起，市面或網路所建之加熱菸或其必要組合元件，如未經健康風險評估審查通過，將依法裁罰，製造、輸入業者最高可處5千萬元罰鍰，使用者處2千元至1萬元罰鍰。

國健署提醒，加熱菸與傳統紙菸一樣都是以菸草製成，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，都會對人體健康造成危害；科學實證顯示，加熱菸無助於戒菸，其健康危害也不會低於其他菸品。

另外，2019年發表於菸草控制期刊（Tobacco Control）的研究報告指出，加熱式菸品的使用溫度約在攝氏350°C以下，而其加熱器的塑膠材料部分，在加熱使用過程中，攝氏90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質「甲醛氰醇」（formaldehyde cyanohydrin），這個物質即使在低濃度下，就具有高毒性，由於加熱菸組合元件的使用方式，可能會導致使用的時間間隔縮短，因此可能增加使用者對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

日本研究指出，若爸爸使用傳統紙菸或加熱菸，同住家人尿液中的尼古丁代謝物（可替寧）含量，明顯高於爸爸不吸菸的家庭，證實加熱菸也一樣存在著二手菸的危害。另2019年德國研究結果顯示，加熱菸仍有二手菸及三手菸危害問題，甚至會產生PM0.3（300奈米），即比PM2.5更微小的懸浮微粒，可深入人體肺部及血管，造成呼吸系統和血液系統傷害，長期甚至導致癌症或死亡。

此外，根據加熱菸在韓國上市經驗，沒有人單獨使用加熱菸，所有加熱菸使用者都會與傳統紙菸併用，並非菸商所說「吸傳統紙菸者將轉向使用加熱菸」，這將造成不僅原有吸紙菸造成的呼吸系統、心血管系統疾病及癌症等傷害，還多了使用加熱菸所釋放高毒性物質，如甲醛氰醇等。

國健署呼籲，任何菸品（包含加熱菸）對健康都有危害，切勿相信業者宣稱能減害的菸品，或做為戒菸的利器，容易戒除菸癮的論述或行銷手法，請依照政府提供全國近3500家戒菸合約醫事機構（醫院、診所及藥局）接受戒菸服務，且戒菸藥品免收部分負擔；亦可利用免付費戒菸專線0800-636363，或使用Line通訊軟體（ID：@tsh0800636363）進行戒菸相關諮詢。

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