因應青年攤商進駐營業時間延長至夜間，市場修繕加強夜間燈光與整體環境營造，從市場外觀即可感受到特殊的市場夜間氛圍。（柯宗緯翻攝）

有高雄最美菜市場之稱的「鹽埕第一公有市場」已逾70年歷史，2年前因高雄市長陳其邁1句話指示「打開市場內最具歷史特色的山形木構屋頂」，經過高市府巧手改造後，提升整體質感，更點亮鹽埕區。近日更一舉抱回美國謬思設計大獎（MUSE Design Awards）室內設計類銀獎，讓高雄設計軟實力再度在國際發光。

經發局長廖泰翔指出，「鹽埕第一公有市場」成立於1949年，2021年市長陳其邁親自走入市場時，就特別指示要打開市場內最具歷史特色的山形木構屋頂，透過屋頂改造引入光線氛圍，突顯空間的質感。

廖泰翔表示，鹽一市場位在大溝頂中心點，市場改造如同改造整個鹽埕舊街區，象徵點亮鹽埕未來希望。這次獲得謬思設計大獎室內設計類銀獎加上引入青年攤商進駐打造青銀共市示範場域，帶動鹽埕繁華與發展，突顯空間優化後對傳統街區帶來的翻轉效應，可說是高雄市場文化的新典範。

經發局當初改造過程，將不同時期加蓋天花板拆除，還原最初市場的特色山形木構屋頂，加強日光照明、空氣循環以及走動路線，讓市場散發優美的老屋氣質。

在環境中保留部分舊元素，復古的馬賽克磁磚留下的是曾經輝煌的歲月故事，並鼓勵新生代的年輕人可以走進市場，紮進創意思維，打開新舊交織的趣味性，讓老生意與新生意交融出青銀共演舞台，活化當地的觀光經濟。

DigiWave透過個人化即時演算技術蒐打造雙向互動的科幻展覽，吸引超過33萬人觀展。（柯宗緯翻攝）

左起策展人王舒音、高雄市長陳其邁、文化部長史哲、經發局長廖泰翔體驗2022 DigiWave互動科技。（柯宗緯翻攝）

此外，由數位發展部數位產業署與高市府經發局主辦、南台灣最盛大的年度科技藝術慶典DigiWave，繼2021年以電玩為主題展覽獲美國謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）沉浸式體驗展覽類最高等級鉑金獎（Platinum Winner），2022年再度以「You Matter. We Matter.」為展覽核心理念蟬聯同獎項肯定，創下連續2年摘金紀錄。