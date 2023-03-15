台糖公司位於嘉義縣東石鄉的港墘農場，廣達77公頃的造林地傳出將砍樹種電，引發地方反彈，這兩天港墘農場護樹自救會的布條已在東石村落到處懸掛，東石鄉代表會經民眾陳情，明天上午邀台糖代表出面說明，自救會會長，港墘村長嚴玄明批台糖如真要砍樹種電，就是在亂搞，鄉親一定堅決反對到底，怒批造林地都可以隨便砍，植樹節官員種樹是種火大的嗎？

嚴玄明指77公頃造林地可能要種電，事前東石人都不知道，直到媒體報導才知道台糖以林相不佳要釋出土地種電，根本是破壞生態，危害東石人的健康，一旦大面積發展太陽能光電，居民可能要承受太陽能板造成的光害或熱度，要不是村民陳情、反彈，台糖根本沒打算出面說明，枉顧在地鄉民權益和聲音。

嚴玄明說，明天至少會有6、70位鄉親到場了解台糖和廠商的規畫情形，自救會與多數鄉親都反對砍樹種電，如台糖一意孤行，就會採取必要的抗爭。東石鄉長林俊雄也表態與民意站在一起，指雖然推廣再生能源是國家政策，就算廠商合法申請 ，仍希望台糖、業者可以聽見鄉親的心聲。

嘉義縣議員姜梅紅也說，東石港墘農場被批露已出租77公頃供設置太陽光電，現況雖有部分林相不佳，大部分多已密集成林，具備生態維護、環境綠化、空氣淨化、休憩等功能，請台糖務必審慎考量，也呼籲縣府務必傾聽地方民眾聲音，不同意台糖砍樹種電。

台糖公司表示，明天主要是讓鄉親了解廠商的規畫情形，指會選定港墘農場這塊土地，也是盤點後評估適合才辦招標，但後續開發申請仍要送地方政府，核准通過才會開發。

縣府經濟發展處產業發展科證實尚未收到申請案，對廠商的規畫範圍、大小一無所知，由於光電開發案由縣府核准的規模有一定限制，如超過縣府核定權限，就要轉由能源局審查。