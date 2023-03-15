20歲寧藝卓（Ningning）是韓國SM娛樂女團aespa成員，2020年正式出道，至今發行過兩張韓語迷你專輯，上月才隨成員舉行了第一次巡演。近日，寧藝卓接受雜誌專訪，大秀包包裡平時常帶的東西，她表示自己必帶的東西就是眼藥水，因為視力不好，小時候手術過一次，更自曝右眼幾乎是看不到的，震驚粉絲。

寧藝卓早年曾參加大陸綜藝節目《中國達人秀》、《中國新聲代》等，2016年她參加韓國SM娛樂選秀成為練習生，也成為少女時代等夯團的師妹，2020年她和Karina、Giselle、Winter共四人組成aespa出道，近日她接受大陸《VOGUE》訪問拍攝「突擊包包」的影片，她透露包包裡有來自世界各地的「紀念品」，例如美國便利商店的薄荷糖、日本買的龍角散，機場買的墨鏡等。

寧藝卓更表示，身為偶像的她包包裡都會有三、四瓶香水，特別喜歡男香跟聞起來很溫暖的味道，為了打發時間她也會隨身帶電玩，還有疫情時代必備的口罩，她還開心曬出可愛的藍芽耳機套，沒想到打開後耳機已經不見了，寧藝卓坦言自己有點迷糊，已經弄丟大概10多副耳機。

話鋒一轉，寧藝卓曬出自己的錢包，表示之前一度在澳洲機場弄不見，幸好經紀人幫她找了回來，她也分享自己會帶很多保養品，以及重要的眼藥水，透露因為小時候動過手術，基本上右眼看不太到，「這是一個秘密，所以隨身攜帶眼藥水」，後來有網友起底，寧藝卓得到的疑似是阿米巴角膜炎，沒辦法根治，就算動手術也可能復發，若沒有注意可能會全盲，引來粉絲心疼說：「出道兩年多了，從來都沒說過，那些罵她戴墨鏡裝的能不能道歉啊」、「好難過那段時間還被說不尊重粉絲，躲閃光燈」、「我完全沒辦法想像她右眼幾乎看不到，平時練舞拍攝是怎麼度過的」、「寧現在還看不到嗎，還是是小時候治好了？」