嘉義市長黃敏惠在啟明公園種下魚木樹。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠偕議長陳姿妏在啟明公園種下魚木樹。（廖素慧攝）

嘉義林管處長張岱為啟明公園的樹木施肥護樹。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、嘉義林管處長張岱等官員及民代偕小朋友在啟明公園種樹。（廖素慧攝）

嘉義市公園、行道樹有萬餘平方公尺列管為「褐根病區」，市府以2000萬元經費自去年起分3年治病，已整治好近5000平方公尺病區，15日在啟明公園舉辦植樹活動，市長黃敏惠、林務局嘉義林區管理處長張岱一起種樹，市府預定18日上午在北香湖公園廣場送1000株樹苗。

嘉義市長黃敏惠、嘉義林區管理處長張岱、市議長陳姿妏偕官員及多位議員、幼兒園小朋友一起種下魚木、山黃梔、燈稱花、山芙蓉、田代氏石斑木等樹，農委會林試所中埔研究中心助理研究員蔡景株教大家種樹，要在樹根處用土堆出「水圍」，一次澆足水，根就會隨著水生長。

黃敏惠表示，嘉義市幾年前發生路樹倒塌，市府盤點全市樹木罹病狀況，有約1萬4000多平方公尺樹區染「褐根病」，市府獲市議會支持，編列2000萬元經費分3年整治，第1年已整治約4900平方公尺病區，啟明公園就是其一。

黃敏惠還說，嘉義市去年已正式簽署氣候緊急宣言，致力在2030年溫室氣體排放較2005年減少45％，是全台最積極的減碳目標，希望市民一同植樹、護樹、造林減碳，將嘉義市打造成低碳永續城市，為在淨零碳排及符合永續發展指標（SDGs）第15項目標保育及永續利用陸域生態系共同努力。

嘉義市政府建設處表示，「褐根病」又被稱為「樹癌」，是台灣主要樹木病害之一，得病後樹木會腐朽、樹根脆弱，可能會隨時倒下，啟明公園的褐根病防治已有成效，因而重新種樹。

市府建設處表示，2000萬元的防治工作自2022年至2024年執行，2022年已完成4900平方公尺褐根病區域殺菌消毒，包括吳鳳南路、友愛路、嘉義公園、蘭潭根公園、嘉油鐵馬道、文雅國小等處。

今年預計於忠孝路、興嘉公園、港坪運動公園等處繼續辦理褐根病防治工作，避免褐根病擴散，維護樹木健康。