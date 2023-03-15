訊連為國內AI臉部辨識技術領導廠商，近年來持續研發更多AI電腦視覺應用。而全新推出的人形追蹤產品People Tracker，由訊連自行研發，其無須臉部辨識即可透過人形特徵追蹤特定人士的功能，有安全又無個資疑慮的特性，符合未來智慧城市發展趨勢，預期將可搶占智慧安控市場。

People Tracker是一款以AI電腦視覺技術即時分析監控影片，依照人形、性別、年齡，甚至衣著、帽子、包包等外型特徵，找出特定人士出入足跡的解決方案。且能與各大主流影像管理系統(Video Management System, VMS)深度整合。不同於人臉辨識的設計，People Tracker可以追蹤人臉以外的人型特徵，無須清楚的臉部畫面也能透過強大的運算效能追蹤並記錄特定人士的行動軌跡。再結合訊連專為安控及門禁設計的人臉辨識解決方案FaceMe Security，將可打造更完善的智慧安控環境。

疫情之後各界數位轉型加速，遠距辦公、學習，甚至遠距醫療、智慧金融服務等紛紛成為民眾日常。而包含人臉辨識在內的AI技術與大數據整合應用，未來更將會充斥於城市生活中。

訊連提供多種智慧城市AI解決方案，例如結合FaceMe SDK、FaceMe Security以及本月首亮相的People Tracker等產品，就可透過人臉辨識、人形追蹤等技術，有效提升安防、門禁的效率與安控效果。在本次展會中也能見到訊連與韓國大廠UNIONCOMMUNITY合作的門禁機，將人臉辨識技術整合於辦公大樓、商場甚至公寓住宅的門禁機當中。