國泰金控常務董事兼國泰世華銀行發言人鄧崇儀本月5日酒駕肇事，警方到場時，坐在副駕駛座的鄧妻跳出來企圖頂罪，鄧崇儀夫妻分別被依公共危險、頂替罪移辦，台北地檢署調時，2人都認罪，北檢15日給予夫妻倆緩起訴處分，期間1年，命2人支付公庫23萬5000元，鄧妻還要上法治教育課。

鄧崇儀因涉酒駕頂替，國泰金控日前發布重訊，公告鄧崇儀將「留職停薪」，發言人一職改由國泰金財務長陳晏如接任。

警方調查，3月5日晚間9時，鄧酒後開車載妻子返家，行經北市和平東路一段與金山南路口時，疑為超車違規往左跨越雙白線左轉車道，再切回直行車道時擦撞另輛轎車。

警方在場處理時，鄧崇儀妻子廖女出面坦承酒駕，但被對方舉報開車的人不是她，警方調閱監視器，發現駕駛就是鄧崇儀，對鄧崇儀進行酒測，酒測值達0.9mg／l。

案發後，鄧崇儀對內部發道歉信，對自己的錯誤行為深刻檢討，檢方認為鄧崇儀和妻子坦承犯行，且沒有前科，給予緩起訴處分，期間1年，並命鄧崇儀要支付公庫13萬5000元，鄧妻要繳庫10萬元，另須接受1堂法治教育課程。