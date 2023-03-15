2024總統大選最新民調顯示，民進黨主席賴清德不論在三腳督或藍綠對決的狀況下，都將獲得較多的選民支持。圖為賴清德15日前往中央黨部辦理總統初選登記，高呼「Team Taiwna，挺台灣」的口號。（圖／范揚光攝）

2024總統大選越來越近，民進黨主席賴清德已在今（15）日前往民進黨中央黨部登記參加黨內初選。最新民調顯示，不論民眾黨主席柯文哲是否獨自參選，戰況不管是藍綠對決或三腳督的情況下，賴清德都能勝出，且對上鴻海創辦人郭台銘時，支持度將過半達到50.3％。

震傳媒今日公布總統大選最新民調，若柯文哲獨自參選、國民黨派新北市長侯友宜出戰，戰況為三腳督時，賴清德將以39.3％的支持度獲勝，侯、柯的支持度分別為27.8％、18.2％；至於若藍營改派郭台銘參選，賴清德支持度將破4成，達到42.4％，郭、柯支持度分別為20.3％、18.8％。

該民調同時顯示，若柯文哲參選且當選機率非常小時（棄保），仍有45.5％的選民會堅持投給柯，並有17.4％的民眾會選擇將票改投給國民黨候選人，16.2％的民眾會將票投給民進黨候選人，還有8.1％的選民則選擇「看人不看黨」。

而若柯文哲不參選，戰況回歸藍綠對決時，若國民黨派侯友宜出戰，賴清德將以44.4％的支持度贏過侯的40.2％，是支持度相差最小的對戰組合；但若國民黨派郭台銘出戰時，賴清德的支持度將達到50.3％，大贏郭的32.6％。

該份民調由畢肯市場研究股份有限公司，委由民調專家戴立安協助問卷設計；調查範圍為全國22個縣市；調查對象則是年滿20歲有投票行為的民眾；調查時間自2023年3月13日至3月14日。

調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比 分層隨機抽樣」，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。