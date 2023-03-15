孩子們在拍攝畢業照途中，還遇到專業空服員團隊。（陳康國小提供／蔡明亘桃園傳真）

陳康國小為讓畢業生留下難忘回憶，帶孩子們到機場拍攝特色畢業照。（陳康國小提供／蔡明亘桃園傳真）

陳康國小每年都會拍攝特色畢業照，編製畢業紀念冊，今年獲偏鄉學子圓夢公益協會的偏鄉畢冊圓夢計畫贊助。（陳康國小提供／蔡明亘桃園傳真）

陳康國小安排1至6年級航空系列課程，內容多元有特色。（陳康國小提供／蔡明亘桃園傳真）

配合桃園航空城開發徵收，桃園市大園區4間國小將停招廢校，其中位於桃園機場旁的陳康國小，111學年度全校僅剩35名學生，為讓8名畢業生留下特別回憶，近日在公益團體贊助下，讓孩子們穿上空服員服裝，親赴機場內拍攝畢業照，展現校內航空特色課程所學，吸引不少遊客目光。

陳康國小與桃園機場僅有一道圍牆之隔，校名紀念空軍英雄「陳康」英勇事蹟，原為空軍軍眷子弟學校，由於學生在校園內經常能看見各國飛機起降，校方更規畫1至6年級航空特色課程，因此又被稱為「離世界最近的小學」。

校長許志賢說明，陳康國小航空特色課程多元，包括認識陳康、黑貓中隊與空軍基地歷史、桃園機場發展沿革、各國航空公司飛機機型知識，還有機艙禮儀課程，模擬點餐與出入境登機實境，此外還安排手作飛機模型課程，實踐課本知識。

許志賢表示，隨航空城徵收，陳康國小明年將廢校走入歷史，111學年度新生僅有2人，預估112學年度也會有2名新生入學，孩子們陸續轉學，到了明年，可能只剩下約20名學生。

陳康國小每年都會拍攝特色畢業照，編製畢業紀念冊，今年獲偏鄉學子圓夢公益協會的偏鄉畢冊圓夢計畫贊助，特別聘請專業攝影師到校，讓8名畢業生穿上學校自有的小小空服員服裝，不僅在校園內拍攝，還親赴桃園機場第二航廈取景。

許志賢說，即將畢業的孩子們學習完6年航空系列課程後，身穿空服員制服到機場拍畢業照與紀念影片，別具意義，只見孩子們盤起頭髮、畫上妝容，在機場內拉行李箱走起路來，露出自信笑容，架勢十足，吸引許多遊客關注。有趣的是，孩子們拍攝時還巧遇空服團隊經過，獲得專業空服員的肯定，也讓畢業生留下獨特回憶。