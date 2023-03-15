技專校院招生委員會聯合會表示，今年科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學，共計50校692個系（組）、學程提供2551個招生名額，有意參與此升學管道的考生，自今（15）日起至22日17時止上網報名。

112學年度科技繁星，被推薦考生須為各技（綜）高學校專業群科應屆畢業生（綜合型高中之考生截至畢業前一學期已修畢專門學程科目25學分以上者，也得參加）、在校學業成績排名須在科（組）、學程前30％以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬技（綜）高學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加。

此招生報名方式由獲得各技（綜）高學校推薦之考生，至技專校院招生委員會聯合會網站之「網路報名系統」進行報名，所有報名資料會傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，由各推薦學校審查完畢後確認送出後，始完成網路報名。

完成網路報名後，考生始得列印相關報名表件，交由推薦學校核章，報名表件資料由推薦學校統一收齊後，集體繳寄至本委員會。報名資料郵寄期限為3月23日前（以郵戳為憑）。

技專校院招生委員會聯合會將於4月11日公告報名資格及比序成績審查結果，4月18日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，通過資格審查之考生可選擇適合之入學管道，4月27日10時至5月3日17時止考生可由所就讀科（組）歸屬群別及不分群之志願，至多選填25個志願；5月9日10時可在聯合會網站查詢分發結果，不另寄書面通知。