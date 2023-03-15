資深藝人司馬玉嬌曾是楊麗花歌仔戲團的當家花旦，主持長壽節目《天天開心》將演藝事業攀向巔峰，不過近年淡出螢光幕，行事低調加上幾乎未在公開場合露面，近況鮮少人知道，不過近來做公益活動的照片被PO上網，不僅讓她的近況曝光，也一解粉絲相思之愁。

根據《自由時報》報導，司馬玉嬌近來跟隨紀寶如的協會去做公益，和不少久違的圈內友人碰面寒暄，尤其碰到宋達民夫妻時還不忘為對方打氣，更還原當下情況：「到藝之星教會，哇好多人好熱鬧，聽、說的都是勉勵，鼓勵人心的話，遇到挫折不要怕，要勇敢的爬起來向前衝，真開心喔」，心情可以說是相當愉悅。

司馬玉嬌演出時不忘與觀眾握手致意，作風相當親民。（圖／U-Life 台灣優質生命協會 臉書）

從活動照片中，只見司馬玉嬌一邊演唱歌曲，一邊與台下觀眾握手致意，作風相當親民，久未露面的她面容與過去幾乎沒有差異，不見時間在臉上留下太多歲月的痕跡，不過臉頰看起來明顯圓潤不少，近年除了投身公益活動，偶爾還會有購物台的工作機會，她先前受訪時也強調自己過得很好，沒有像外界傳的那般悽慘。

司馬玉嬌先前傳出零收入，不過因為有領老人年金，加上兒子每個月會各給3000元孝親費，生活沒有問題，先前透露將住了45年的房子，以2千萬價格賣掉，接著便搬到位於新北市坪數更大的房子，沒想到才隔2年房價漲到近3千萬，對於自己獨到的投資眼光可說是讚嘆不已。