家長在哪裡！三重一名男童昨（14）獨自一人在路邊玩耍時突衝到馬路上撿球，隨即遭機車撞飛數公尺，男童一度趴在地上滾回路邊，起身後身體左右搖晃，又坐回地上後全身癱軟倒地，驚悚事發畫面曝光，男童最後側躺路邊的畫面嚇壞不少人，網友怒批「父母為何放小孩在外，完全沒人看顧」。

網友在臉書「爆料公社」公開事發畫面，只見該名男童當時坐在路邊，疑似朝路中先丟擲物品，接著就起身衝到馬路中間，遭迎面而來的機車撞飛趴在地面上，後來男童還用翻滾姿勢滾到路旁才起身，起身後又搖搖晃晃數秒，又坐在地上，肇事騎士一度下來查看男童，男童坐了一會後倒在路邊。

男童獨自在路邊玩耍時突衝到馬路上，遭機車撞飛數公尺，男童一度趴在地上滾回路邊，起身後身體左右搖晃，接著又坐回地上，全身癱軟倒地。（翻攝自臉書「爆料公社」）

事發畫面中，男童被撞飛後先滑行了數公尺，接著滾到路旁起身後，又搖晃地走路後坐地，最後全身倒在路旁；原PO表示事發在，新北市三重區三民街190巷口附近14日下午4點多，後來路人有找到男童母親，母親有將人送醫，影片也已提供給警方。

其他網友留言「家長死哪去了，都這麼放心丟路邊，看到小孩這樣我的心痛死了」、「看了實在心揪了一下，小孩子，家長真的要顧好啊」、「最後倒下那一刻…我真的很擔心她後續是否還活著」、「肇事逃逸？爸媽也太誇張了吧....我看他內傷很嚴重歐，最後都躺下去了」、「不就還好是機車，那小孩這種衝法汽機車完全沒反應時間」、「父母為何放小孩在外，完全沒人看顧」。