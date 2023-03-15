高雄郭姓兄弟檔在交友軟體上認識少女小葳（化名），約出來見面後竟想要小葳食用毒品咖啡包，但小葳堅定拒絕，兄弟檔眼看好戲被破壞，竟偷偷下藥在飲料裡，讓小葳陷入昏迷狀態，隨後兄弟檔拿手機拍下小葳裸照和性侵得逞後，將小葳丟包在酒店休息室內，隨後逃之夭夭。檢警調查時，兄弟檔不願解鎖手機的臉部辨識，被檢方認為2人有滅證之虞向法院聲押獲准。

本月8日郭姓兄弟檔透過交友軟體認識小葳，並把小葳約出來唱歌，但其實兄弟檔早有預謀，在歡唱時拿出咖啡包要小葳喝下，但小葳不肯碰毒，堅決反抗，兄弟檔眼看無法得逞，就在小葳的飲料裡丟下毒品K他命。

不知情的小葳喝下毒飲料後，陷入昏迷狀態，兄弟檔便性侵小葳，還拍下小葳的的裸露照片；兄弟2完事之後竟把小葳背到知名舞廳的小姐休息室內，隨後逃之夭夭。

小葳清醒後發現自己身在舞廳，立即逃回家向母親告狀，但小葳母親竟因此誤會小葳是酒店妹，不但沒幫小葳，反而把兄弟檔抓來質問「你們是不是點傳播妹，點到我女兒？」但兄弟檔卻辯駁沒有叫傳播，彼此只是網友關係，更否認下藥。

小芳母親眼看事情沒有著落，便拉著女兒到警局報案，要對兄弟檔提告，但檢警訊問時，兄弟檔行使緘默權，更不願臉部辨識解鎖手機，讓檢方認定他們有串供滅證之虞，向法院聲押獲准。

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