高雄水情嚴峻，南區水資源局將抽用屏東科技產業園區內9口地下水井，預計每天支援3.6萬噸民生用水給高雄市，令屏東民眾不滿。高雄市長陳其邁15日說，高雄的自來水或甲仙溪的越域引水到南化水庫，去年一整年約有1億噸的水。他希望在水情嚴峻時，大家可以互相幫忙。

陳其邁表示，對於台南面臨比高雄更吃緊的水情，高雄如果有餘量，在區域間彼此互相幫忙、調度。像是垃圾問題，在南部幾個縣市（互相幫忙）也是一樣的道理。

陳其邁說，面對缺水，高雄要做好準備，像是多開發水資源，包含鑿井，茄萣的海水淡化約有1.5萬噸水，原本預計4月底完成，希望工程進度能加快，讓水資源可以互相支援。

陳其邁也指出，屏東與高雄、台南是一家，屬於共同的生活圈，對於任何協助高雄的都表達感謝，也感謝中央的調度。這幾年中央讓高雄增加兩座再生水廠。伏流井的開發至今已經有80萬噸水。