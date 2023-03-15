2023全國地方議會議長盃桌球賽，3月14日晚間舉行選手之夜，嘉義縣長翁章梁、議長張明達與各縣市議會議員們合影。(嘉義縣議會提供／邱顯誠嘉義傳真)

受疫情影響，已停辦2年的全國地方議會議長盃桌球比賽，今年由嘉義縣議會主辦，3月14日晚間先舉辦選手之夜，15、16日在朴子市縣立體育館進行，來自全國21縣市議會的議員、職員分組，共700多名選手踴躍參與，議長張明達15日上午主持開球儀式，並與縣長翁章梁下場對打，為賽事拉開序幕。

今年由嘉義縣議會當東道主，14日晚間先在太保市棒棒積木飯店舉辦選手之夜，議長張明達表示，全國地方議會議長盃桌球賽繼上次2020年在南投議會舉辦後，睽違2年再次舉辦；且嘉義縣也是自2010年後，經13年又再次主辦，非常感謝各縣市正副議長、議員與所有議會職員工共襄盛舉。

嘉義縣議會表示，本次報名隊伍相當踴躍，21縣市議會有職員工組、首長組、議員組等，共計有700多位選手，且包括苗栗、彰化縣的議長，台北市、新竹市、雲林縣、南投縣及台東縣等五位副議長，還有嘉縣議會多位議員在內的全國140名議員都有參賽。

其中，有參賽的嘉縣議員詹琬蓁表示，自己不太會打桌球，有先跟議會同仁請教；而他的對手還有到她的臉書粉專留言說，請手下留情，他則也回覆：請高抬貴手，彼此以球會友。

張明達還說，請外縣市議會朋友在打球之餘，也別忘記嘉義的好山好水，目前阿里山櫻花盛開，還有東石漁人碼頭、故宮南院等地都很有特色，有空要常回嘉走走。