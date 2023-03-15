泰國總理府部長塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）周二（14 日）在內閣會議前表示，眾議院將於本月20日解散。塔納功還表示，這是看守內閣接任前的最後一次內閣會議。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）將軍上周強烈暗示，在內閣本周最後一次正式會議後，他將解散眾議院。
他一再表示，他將解散國會，讓議員更容易為即將到來的選舉做準備。 他還表示，將謹慎安排解散國會的時間，以便選舉委員會能夠如期在5月7日舉行選舉。
泰國總理府部長塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）周二（14 日）在內閣會議前表示，眾議院將於本月20日解散。塔納功還表示，這是看守內閣接任前的最後一次內閣會議。
泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）將軍上周強烈暗示，在內閣本周最後一次正式會議後，他將解散眾議院。
他一再表示，他將解散國會，讓議員更容易為即將到來的選舉做準備。 他還表示，將謹慎安排解散國會的時間，以便選舉委員會能夠如期在5月7日舉行選舉。
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