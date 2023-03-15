國立台南高工改隸國立成功大學案獲教育部核定，8月1日將正式掛牌，更名為「國立成功大學附屬台南工業高級中等學校」，簡稱為「國立成大附屬南工」，並與成大附工合併，成立85年的成大附工也將從8月起停招，走入歷史。

成大副校長李俊璋表示，兩校從2013年校務會議通過併校後，歷經10年漫長程序，終在3月13日正式核准，期許整合三校資源，提升南部地區技術型高中教學品質，共創多贏。

李俊璋表示，兩校合併還有很多細節待協商，將成立改隸工作小組，由成大教務處、師培中心、產創總中心、研發處、總務處、主計室、人事室等行政單位組成予以協助，最重要是在南工教學實習、實驗研究等方面，投入成大資源，而每學年也將挹注2500萬元給南工。

台南高工培育出許文龍等多位電機、電子產業優秀人才，很多學生家長關心台南高工併入成大後，未來招生是否有優勢？李俊璋表示，升大學管道多元，將提供大學不分系與特殊選才、繁星的名額，依規定，大學的名額要對所有高中職公平開放，不能獨厚某一學校，但兩校合併後未來兩校緊密合作，對南工學生直升成大一定有某種程度的幫助，但原則上招生仍是公平的。

任內參與此案最多的成大前校長蘇慧貞表示，透過技職教育與高等教育的資源整合，成功大學與台南高工將共同帶動新的技術人才培育典範，更完整建構教育體系，深耕產業所需，實踐共同育才的目標。

成大與台南高工針對改隸銜名、經費編列、教學資源分享、教職員生權益保障、未來規畫等議題，陸續舉辦過9次協商流座談會與6次校內教職員工座談會，凝聚共識，並曾由成大與台南高工共同辦理公聽會，邀請教育部國教署、台南市政府、民代、社會賢達人士、校友會等交流，獲得正面回響。