JKF女郎翁子涵擁有甜美外表、火辣好身材，加上外貌神似台灣第一名模林志玲而有「林志玲接班人」的封號，後來因捲入直播主連千毅的小三風波而意外爆紅，接著又爆出整形、吸毒、賣淫、謊報學歷及假富家千金等負面消息，讓她即使出面澄清仍陷入低潮，直到2021年才復出，卻比以往低調許多，近期還開創花藝品牌並公開近況，卻被網友發現她整個人與過去有些不一樣。

翁子涵先前因陷入連千毅及各種負面風波而消失螢光幕前2年，開始轉向花藝發展，透過不斷的進修培養自己的美感，近期更宣布創立花藝品牌成為CEO，但網友發現她近期所公開的照片除了充斥著自家品牌的宣傳照外，過去穿著打扮總是艷麗火辣的她，風格也變得保守許多，改走優雅氣質路線。翁子涵在不久前還曾PO出疑似素顏的慶生照，展現自己清新、素雅的一面，與過去穿著深V禮服、大濃妝的豔麗模樣相差甚遠，令不少網友直呼：「她變得不一樣了」。

事實上，翁子涵在2019年因為捲入連千毅小三疑雲爆紅，事後她澄清兩人只見過幾次面的朋友關係，之後又陸續被爆是假千金、曾涉及跨國賣淫、吸毒等風波，接二連三的負面消息讓她一度崩潰陷入低潮，最後曬出良民證，證明在台灣地區沒有犯罪紀錄，也澄清從來沒說過自己是富家千金，但仍飽受輿論的壓力。如今翁子涵漸漸走出陰霾，不僅學畫畫、高爾夫陶冶性情，還創立花藝品牌積極充實生活，不斷在社群分享近況，使她人氣始終居高不下。