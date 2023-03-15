距離2021年的百年大旱不到兩年，台灣南部地區目前水情持續不佳，去年底已宣布休耕，民生用水已採取減壓供水，藉以調節水量。苗栗3大水庫蓄水量目前約42％到55％不等，立委陳超明向經濟部長王美花要求與確認，苗栗地區不會重演減壓供水，王美花也正面給予承諾。

陳超明說，他調閱最新水情資料，鯉魚潭水庫目前蓄水量47.5％、永和山水庫55.8％、明德水庫42％，為確保兩年前限水措施再度上演，他特別跟經濟部長王美花確認，苗栗地區不會重演減壓供水或是供5停2等措施，獲得王美花正面的承諾。

陳超明表示，由於水情吃緊，水利署針對水量進行總體管制，導致農業用水必須採取輪灌措施，他也再次提醒農委會、水利署，是否透過休耕等政策手段來調度水量，必須盡早、盡快跟農民說明。

否則，一來放水量不符合農民期待、二來被動期待降雨，反而造成調度水井過於緩慢，農民用水更加不易等現象。極端氣候的挑戰肯定會持續，他也希望經濟部、農委會借重這兩次的經驗，對於水資源合理分配與利用，建立一套完整程序，才能做到超前部署。