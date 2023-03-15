侯友宜市長頒發南山高中獎勵金，肯定球員「努力拚、不放棄」的運動精神。(黃敬文翻攝)

HBL高中籃球甲級聯賽日前在球迷抛下彩帶後精彩落幕，新北的高中球隊表現亮眼，其中新北市淡水商工女子籃球隊，奪下隊史第13冠、締造4連霸，南山高中男子籃球隊獲亞軍，為隊史第29度晉級決賽；今(15)日冠亞軍球隊於市政會議獻獎，新北市長侯友宜淡水商工獎勵金及連霸加碼獎金共計96萬元、南山高中獎勵金20萬元。

淡水商工女子籃球隊自82學年度成立後，已創下12度奪冠的輝煌佳績，本季全隊目標明確，要再一次高舉冠軍獎盃，最終冠軍賽以81：59擊敗北一女中，摘下隊史第13冠，淡水商工再次在台北小巨蛋拋下勝利彩帶，選手歡欣擁抱並將獲頒最佳教練的陳美莉教練高抛慶祝隊史4連霸，同時蕭豫玟獲頒MVP、籃板后、阻攻后；楊幸恩獲頒助攻后。

南山高中男子籃球隊本學年則是隊史第29度晉級高中籃球甲級聯賽四強決賽，在HBL男子籃壇歷史中，已拿下7座冠軍獎盃。近3年連續闖進冠軍戰，本季持續秉持「自強不息、永不放棄」的精神，讓傳統高中籃球強權的美名延續，再次與新竹市光復高中爭奪冠軍錦旗，全隊拚戰到最後一秒，雖以10分之差敗北，屈居亞軍，但球員展現出的拚搏鬥志已宣示明年王者必定降臨南山，高一、高二球員與教練團更立下明年將剪下冠軍籃網的約定。

教育局強調，新北市從基層國小、國中至高中三級銜接培育扎根，全力推展學生籃球運動，建構完整培訓階梯，感謝各校教練在基層球隊努力與付出，以及學校和家長們大力支持。除此之外，新北市積極爭取辦理國際賽事，已於日前與中華民國高級中等學校體育總會共同向國際學校體育總會(ISF)申辦「2024年世界中學生籃球錦標賽」於新北市辦理，期待藉由更高層級的世界中學生籃球運動賽事，引動國內籃球運動風潮再生。