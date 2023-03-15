世界羽聯BWF世界巡迴賽超級1000系列全英羽球公開賽，台灣一姐戴資穎15日首輪登場，她的比賽被安排在1號球場的第5場，預計台北時間15日晚間9點半後展開，球迷可以準備好宵夜幫小戴集氣加油。

曾在2017年、2018年、2020年三度拿下全英賽女單冠軍的戴資穎，這次挑戰這項歷史悠久的羽球大賽的個人第4冠，首戰韓國金佳恩，小戴握有之前對戰6戰全勝優勢。

同日兩位寶島女單好手許玟琪、白馭珀及混雙葉宏蔚／李佳馨也會出擊，預計都是深夜登場，許玟琪首輪就要對上世界排名第2的韓國好手安洗瑩，白馭珀則迎戰丹麥女將克里斯多佛森（Line Christophersen），葉宏蔚／李佳馨面對中國大陸組合馮彥哲／黃東萍。

14日大會首日賽程，台灣6組人馬出擊，男雙李哲輝／楊博軒、女雙李佳馨／鄧淳薰告捷，李佳馨／鄧淳薰更收下兩人合作以來首場超級1000系列賽事勝利，台灣男單周天成、王子維，以及男雙李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵無奈落敗。