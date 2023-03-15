市議員Steven Huang（右）、市長Adrian Schrinner（左二）與瑪菲司夫婦合影。（Halo Mavis國際連線提供）

Mavis瑪菲司啟動直播行銷澳洲昆士蘭觀光之美。（Halo Mavis國際連線提供）

Mavis瑪菲司啟動直播行銷澳洲昆士蘭觀光之美。（Halo Mavis國際連線提供）

電商女王Mavis瑪菲司受澳洲布里斯本市長Adrian Schrinner親邀擔任「澳洲昆士蘭觀光大使」，她聽到時瞪大眼睛說：「我是在做夢嗎？怎麼可能？很不敢相信！」確認這個殊榮任務後，每天都處於亢奮狀態，甚至失眠好幾天都睡不著。

Mavis瑪菲司2年前曾受邀至澳洲「星期四農場」進行直播合作銷售精油創下佳績，讓澳洲市長耳聞她的影響力，進而主動提出邀約合作，但由於疫情關係暫緩，長達2年的邀約終於確定於3月飛往澳洲昆士蘭，正式與市長會面獲頒「澳洲昆士蘭觀光大使」殊榮，Mavis瑪菲司也準備首張個人EP以及代表台灣特色的茶葉、鳳梨酥、與稀有限量的金門高梁酒作為伴手禮致贈市長。

除了與市長會面，布里斯本市議員Steven Huang也帶她參觀布里斯本市政廳，高規格隆重接待讓Mavis瑪菲司深感榮幸；Mavis瑪菲司將規劃為期一週行程導覽澳洲美景，參觀Story Bridge布里斯本最古老的代表橋、陽光海岸、黃金海岸、摩頓島，以及購物天堂海港城Outlet。

Mavis瑪菲司知道之前受邀擔任大使都是極具份量的名人，坦承壓力極大，所以非常認真的收集澳洲相關資訊，也會關注像是昆凌分享澳洲旅行美景，以及搜尋擔任過澳洲旅遊大使的韓國天王Rain參考走訪足跡…等等；她分享：「會以我擅長的直播方式來分享給所有朋友，讓大家可以零時差無國界直接感受澳洲的美！」而Mavis瑪菲司與布里斯本市長Adrian Schrinner的首度會面於社群線上直播，也創下同時間1.4萬人上線觀看，也讓市長與市議員直呼「不可思議」。

Mavis瑪菲司今年行程滿檔，除了擔任澳洲昆士蘭觀光大使走訪行程後，4月份也受Karl Lagerfeld品牌之邀請，將飛往紐約參與有「時尚圈奧斯卡」之稱的Met Gala時尚界年度盛會，為了出席時尚盛會，Mavis瑪菲司也在積極瘦身，期待在紐約時尚活動中亮麗登場。