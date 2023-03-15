雲林縣麥寮鄉六輕工業區3月起雜草火警頻傳，已累積約20起，雲林離島工業區服務中心呼籲小心火燭，切勿故意縱火，將派員加強巡邏，麥寮消防人員15日表示火警頻傳原因，主要是已2、3個月沒有下雨，天乾物燥極易引發火警，六輕隔離水道常有釣客進出，呼籲不要亂丟煙蒂謹慎用火，以免釀禍。

麥寮鄉本月8日空氣品質出現紅色警示，除了空氣擴散不佳原因，還有露天燃燒頻傳，當天即有2處大型露天燃燒火警，分別為廢棄禽舍空地雜草火警與六輕隔離水道雜草火警，其中隔離水道因地形影響大型消防車難以進入，加上附近採水不易，消防人員只能徒步接近火場，費了一番功夫才將火勢撲滅。

麥寮消防人員表示，火警頻傳主要是太久沒有下雨，雜草林木非常乾燥，只要有一點火苗便會引燃，加上近期掃墓、耕種前整地民眾會燃燒雜草，3月至今已發生約20起雜草火警，讓消防人員疲於奔命，不僅危及生命財產，更造成空氣汙染，呼籲大家不要再燃燒雜草以免釀禍。

雲林離島工業區服務中心說，近來離島工業區附近（非工業區內）發生幾起乾草火災，正值東北季風季末，風勢助長火勢，不免影響區域空品，幸消防隊極力撲滅，未持續蔓延。或許是祭祖清明時節逼近，整頓墓園長草的火源，也可能是不經意的彈指煙蒂，請大家為環境多著想，不要露天焚燒，確實熄滅煙蒂並勿亂丟。