彰化縣長王惠美得知後，15日與縣府教育處等單位前往視察，當場決定要挹注百萬經費整修。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

王惠美在伸港國中巡視整個校區後，還注意到一旁的槌球場等問題，在現場都要求相關單位改善與清理。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣伸港國中第二校區溜冰場，因年久失修場地多處裂痕、破損，還有些地方隆起，彰化縣長王惠美得知後，15日與縣府教育處等單位前往視察，當場決定要挹注百萬經費整修，王惠美說，溜冰場除了學生也會有社區民眾使用，期待未來整修後，能讓鄉親有更好的環境。

伸港國中溜冰場2005年啟用至今已經18年，經過多年風吹日晒雨淋摧殘，有多處地面隆起破損，校方為求安全，還將現場圍起，禁止民眾使用避免發生危險，彰化縣長王惠美到現場會勘後，要求校方刨除，並挹注162萬3000元給予補助。

王惠美在伸港國中巡視整個校區後，還注意到一旁的槌球場，該社區長輩都會到槌球場運動打球，不過設計老舊，她認為槌球的花台可以改造成座椅，讓長輩可以運動後休息，另外還發現旁邊的落葉及水溝等，在現場都要求相關單位改善與清理。

縣府教育處指出，投資教育就是投資未來，縣府為提供伸港國中師生更安全舒適的教學與學習環境，補助伸港國中各項軟硬體設施設備經費。這次縣長巡視將改善的部分，已請校方再提計畫一併改善，包括槌球場邊的廁所等，都會協同主管單位等一併予以加強改善。

另外，縣府向教育部爭取各項計畫經費，也編列縣配合款補助學校，像是教育部設置學校社區共讀站、視聽教室優化、操場暨周邊排水系統整建及學校電力系統新設、既設改善等，挹注總經費達2869萬2700元。希望提供優質的教學環境，能培育更多彰化優秀人才！