新北一名在宮廟工作的胡姓男子去年7月在路上向路過的14歲少女借錢，稱自己「沒錢吃飯」卻趁機伸手偷摸少女臀部，少女自覺遭受侵犯告訴父親並報警提告；法官依成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，累犯，判處胡男有期徒刑8月。

據判決書指出，胡男於去年7月19日下午3時許，在新北市某路段見14歲少女一人獨行，竟假借向少女借錢吃飯，利用少女出於善意而停留之際，先握住少女左手，將她拉近其身體，再以其左手觸摸少女臀部，事後少女因深感不適，認遭受侵犯，告訴父親並報警處理。

警方調閱現場監視器錄影畫面，循線逮到胡男，而胡男到案後也坦承犯行。

法官經查發現胡男過去曾有3次涉犯性騷擾防治法案件，審酌其為逞一己私欲，利用少女良善之心，藉故使少女靠近後，乘其不及抗拒之際，觸摸少女臀部，欠缺尊重女性身體自主權之觀念，並已對少女身心造成傷害，自不宜輕縱，其犯後固坦承犯行，但並未能取得少女及其父親諒解；法官依成年人故意對少年意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其臀部之行為，累犯，判處胡男有期徒刑8月。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。