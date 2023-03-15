竹縣府2月25日舉辦興建新竹縣生命紀念園區說明會，湖口反生命園區自救會動員上千民眾陳抗，18日將參與湖口環保公園預定地的植樹節活動，讓新湖分局神經緊繃，自救會強調不會抬棺向縣長楊文科抗議，會走理性溫馨路線。

湖口反生命園區自救會得知環保公園預定地，縣府18日續辦植樹節活動，在社群號召民眾主動前往，新湖分局長羅裕誠擔心當天發生大規模陳抗，14日找自救會重要成員了解狀況。

與會的湖口鄉長吳淑君說，她反對縣府在湖口興建生命園區，18日全縣植樹節活動是鄉公所主辦，有林務局和贊助單位參與，自救會大都是湖口人，不會阻止參加植樹活動，但絕不能有非理性的陳抗行為，已規畫特定區域讓自救會表達心聲！

「不會抬棺陳抗！」湖口社區規畫師郭台貴說，18日會在現場繼續進行反生園區連署活動，大約會有3、40名志工參加，是不是會掛看板和布條，宣揚湖口人反對生命園區的立場，自救會還要進一步討論。

郭台貴說，已公告18日為喝咖啡、種樹親子日，自救會將擺設席位，讓大家席地而坐喝杯咖啡 ，發小禮物讓小朋友吹泡泡，會走理性溫馨的路線，一起來為家鄉種下「希望的種籽」，讓湖口人一起守護家鄉的美，沒有必要動員做大規模陳抗。

18日在湖口環保公園預定地，將栽種6000棵樹，發2000株樹苗給民眾，參與植樹的預估會有上千人。新湖分局長羅裕誠了解自救會不會做大規模動員後，初步排定20多名警力到場，並會安排支援警力，以防突發狀況。