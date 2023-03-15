位於外側的SIM卡插槽方便使用者更換SIM卡，避免拆裝系統影響防水性，同時配備高增益天線，提供高品質的傳輸訊號。具備多種I/O設定，包含支援2個CAN和2個COM的組合連接埠以及多種顯示連接埠(HDMI/VGA)，可幫助整合商滿足不同應用的需求。可達到IP69K的ECX700-AL特別適合戶外應用，如交通管理、綠能設施、氣象站、岸上設備、高海拔或高緯度地區等，也可用於高濕度和極端溫度的工廠和製造設施，如冷藏冷凍食品工廠。在提供資料傳輸穩定性之外也有效減少維護成本。
《電腦設備》攻戶外邊緣運算應用 友通端強固型工業電腦
全球嵌入式主機板及工業電腦領導品牌友通(2397)針對戶外邊緣運算應用，推出ECX700-AL強固型x86電腦。這款產品效能出眾、體積小巧且經久耐用，是戶外作業的最佳解決方案。ECX700-AL電腦具有防水防塵無風扇設計，且支援寬溫攝氏-40到70度，能在各種受惡劣環境和氣候中穩定運作。此外，本產品配備可自動排水的智慧通風口，解決系統內部出現凝結水或散熱不佳等常見問題。
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