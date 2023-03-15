位於外側的SIM卡插槽方便使用者更換SIM卡，避免拆裝系統影響防水性，同時配備高增益天線，提供高品質的傳輸訊號。具備多種I/O設定，包含支援2個CAN和2個COM的組合連接埠以及多種顯示連接埠(HDMI/VGA)，可幫助整合商滿足不同應用的需求。可達到IP69K的ECX700-AL特別適合戶外應用，如交通管理、綠能設施、氣象站、岸上設備、高海拔或高緯度地區等，也可用於高濕度和極端溫度的工廠和製造設施，如冷藏冷凍食品工廠。在提供資料傳輸穩定性之外也有效減少維護成本。