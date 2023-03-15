桃園果菜公司董事長呂淑真、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏15日聯合宣誓就職。(蔡依珍攝)

桃園果菜公司董事長呂淑真、桃園大眾捷運公司董事長沈志藏15日聯合宣誓就職，桃園市長張善政讚2人都是放棄退休好生活，在他拜託下，重出江湖，一起打拚，他提到果菜公司改建問題是重中之重，未來捷運綠線通車營運責任也會增加，對2人寄予厚望，期待2人帶領2公司更上層樓。

張善政說，桃園果菜公司及桃捷公司都是桃園重要的事業單位，其中桃園果菜公司董事長呂淑真去年12月25日到職，她曾任桃園縣議員及升格後的桃園市議員，是桃園資深的議員，擔任議員期間，長期關心農業發展議題。

「她太能幹，不讓她休息！」張善政笑著感謝呂淑真放棄原已規畫好的退休生活，帶領桃園果菜公司，繼續為桃園市民服務，尤其桃園果菜市場改建問題，也將成為未來重要的工作。

張善政也介紹，桃捷公司董事長沈志藏是今年2月4日到職，沈志藏曾於台北大眾捷運公司擔任多項工作職務，軌道工作經驗豐富，「也是退休後被我請出來！」他提到，目前桃園捷運系統除機場線穩定營運中外，未來隨著捷運綠線的通車營運，桃捷公司所肩負的責任也將隨之增加。

張善政說，沈志藏上任後，已針對人才培育或營運發展等方面，著手研擬改進措施，對於桃捷公司未來的營運發展相當寄予厚望。

張善政期許2名新任董事長與市府團隊共同打拚，讓桃園果菜市場及桃園捷運的營運發展更上一層樓，相信會給2人帶來很大成就感，也能讓桃園市民受惠。