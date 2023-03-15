中美競爭愈趨激烈，現年97歲的馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）表示，美國應設法與中國改善關係，並強調「美國必須接受中國成為世界第一的時代會到來」。
在中美爭奪主導權越來越激烈的背景下，全球南方作為中立的第三極影響力正在增強。馬哈地14日接受日本經濟新聞採訪時說，他擔憂美國和中國的對立「會傷害國際貿易」，指出這對新興發展中國家經濟也造成影響。他敦促雙方開展對話：「美國應設法與中國改善關係」。
關於中美主導權爭奪，馬哈地指出：「中國在發展，美國必須接受中國成為世界第一的時代會到來」，與此同時他表示：「基本上不能接受擁有支配性地位的國家的存在」，對中美主導權爭奪本身顯示出反對的想法。
針對「全球南方（Global South）」（以南半球為主的發展中國家），馬哈地表示「北方國家大部分是已開發國家，南方國家一直被輕視。為了抗衡北方國家的意見，南方（發展中國家）擁有強大的發言權至關重要」，呼籲各國形成團結。
對於已經持續1年的俄烏戰爭，馬哈地表示「沒有必然性，非常遺憾」，他警告稱，如果俄羅斯和烏克蘭互不讓步，「一旦戰爭升級也有可能引發第三次世界大戰」。
馬哈地於2022年11月的馬來西亞國會下議院選舉中落選，落選後曾表示：「今後將專注於撰寫歷史」，並從此宣佈引退。此前，他在馬來西亞政壇工作了80多年。
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