3月14日是白色情人節，也是圓周率日（Pi day）、國際數學日，由圓周率常用的數值3.14而來。眾所周知，圓周率是圓周長和直徑的比值，它是無限不循環小數，並用希臘字母π來代表。

CNN報導關於π的幾個小知識，你知道幾個呢？

◆什麼是圓周率？

π是圓的周長與其直徑的比值，大約為 3.14。

◆什麼是圓周率日？

圓周率是3.14，因此將3月14日訂為圓周率日，這個日期在美國寫成3/14。如果你是一位數學控，請在凌晨1:59或下午1:59來慶祝這一天，這樣就可以得到圓周率的前六個數字3.14159。

◆圓周率日的歷史？

物理學家Larry Shaw於1988 年在舊金山探索博物館發起圓周率日，以慶祝著名的數字和數學。2009年美國眾議院正式通過將每年3月14號定為「圓周率日」（Pi day）

◆誰發明了圓周率？

π的數學概念已在數千年，直到 1700年代才開始以希臘字母π代表，才為人所熟知。語言學家William Jones於1706 年開始使用該符號，但它被數學家Leonhard Euler推廣開來。

◆為什麼π很重要？

除非是數學家或科學家，否則可能不會經常遇到圓周率。但是圓周率對於數學、工程、建築、物理和太空探索的計算是必不可缺少的。

◆π永遠不會結束嗎？

就像我們對派餅的熱愛一樣，π是無限的。它的確切值永遠無法計算，而且似乎沒有規律。

◆誰背圓周率的紀錄保持者？

2015年，Rajveer Meena蒙著眼睛背誦7萬位小數，並花了近 10小時。他是背誦圓周率小數點後位數最多的紀錄保持者。