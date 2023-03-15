韓國外交部長官朴振14日與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）在首爾外交部大樓舉行會談，雙方就軍工合作項目跟進措施、核電合作，以及烏克蘭戰爭等熱點地區局勢交換了意見。

據韓聯社援引韓外交部聲明，韓波兩國部長一致認為，自去年6月兩國領導人會談以來，兩國在軍工領域取得顯著成果，並商定將繼續保障跟進措施得以落實。拉奧還評價稱，兩國軍工合作為雙邊合作樹立了新的里程碑。

韓波兩國去年簽署關於波方自韓進口大量武器的合同，其中包括980輛K2坦克、648輛K9自走炮、48架FA-50型超音速入門級戰鬥機、288個K239 Chunmoo多管火箭發射器。

朴振高度評價，兩國在波蘭新建核電站的合作項目取得進展，並建議兩國繼續保持合作，順利落實後續措施。雙方還探討在新機場、鐵道、城市開發等基建領域加強合作。

此外，兩國外長還針對朝鮮半島、烏克蘭等地區局勢交換意見；雙方就烏克蘭儘快恢復和平與日常的必要性形成共識，並商定積極協助烏克蘭開展重建工作。