桃園執行分署拍賣挖土機，喊價22次以36.5萬高價拍定。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園執行分署拍賣挖土機，喊價22次以36.5萬高價拍定。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

行政執行署桃園分署幫台中地檢署幫忙拍賣扣押的挖土機，消息一出詢問電話不斷，還有民眾提前逾半小時到場看實品，共有來自彰化、屏東等14處民眾餐與喊價競標，其中1台挖土機喊價達22次，在你來我往的競標聲中，以36.5萬拍定，桃園分署也預告28日還將再拍賣另一台，呼籲不要錯過。

台中地檢署偵查中扣押挖土機，委託桃園執行分署進行變價程序，拍賣訊息公告後，即陸續有民眾來電詢問動產現況及應買條件，許多民眾更是提前半小時到場查看挖土機的性能及現況，參與應買的民眾甚至有從彰化、屏東等地遠道而來。

昨上午在保管場所、龍潭分局石門派出所拍賣，有14組民眾登記領取號碼牌參與喊價競標，其中1台挖土機，在現場民眾22次你來我往的激烈競價聲中，以36.5萬元高價拍定。

至於未拍定的另1台挖土機，查扣時已拆解成11組零件，現場民眾也紛紛表示下次再到場喊價，希望可以用更便宜的價格入手，桃園執行分署3月28日在石門派出所再行拍賣，有興趣的民眾，千萬不要錯過。

桃園市挖土機拍賣